Токеномика bloXmove (BLXM) Откройте для себя ключевую информацию о bloXmove (BLXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о bloXmove (BLXM) bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS) Официальный сайт: https://bloXmove.com/ Купить BLXM сейчас!

Токеномика и анализ цен bloXmove (BLXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене bloXmove (BLXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,99K $ 109,99K $ 109,99K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 16,88M $ 16,88M $ 16,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 325,72K $ 325,72K $ 325,72K Исторический максимум: $ 13,37 $ 13,37 $ 13,37 Исторический минимум: $ 0,00454304 $ 0,00454304 $ 0,00454304 Текущая цена: $ 0,00651441 $ 0,00651441 $ 0,00651441 Узнайте больше о цене bloXmove (BLXM)

Токеномика bloXmove (BLXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики bloXmove (BLXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLXM, изучите текущую цену BLXM!

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