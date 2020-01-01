Токеномика BITCORN (BITCORN)

Токеномика BITCORN (BITCORN)

Откройте для себя ключевую информацию о BITCORN (BITCORN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BITCORN (BITCORN)

Bitcorn is a legendary Bitcoin meme reborn as a Solana memecoin. Sparked over 11 years ago by Mark Williams' testimony, it now boasts 1300+ holders. Dive into its deep lore here: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3059213.0 1 Bitcoin = 1 Bitcorn. It's not just a meme—it’s a movement. Believe it. Bitcorn has been cementted in the crypto culture for a very long time. Even now to this day, people still refer to bitcoin as "the corn".

Официальный сайт:
https://bitcorn.fun/

Токеномика и анализ цен BITCORN (BITCORN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BITCORN (BITCORN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 31,74K
$ 31,74K$ 31,74K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,74K
$ 31,74K$ 31,74K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика BITCORN (BITCORN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BITCORN (BITCORN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BITCORN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BITCORN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITCORN, изучите текущую цену BITCORN!

Прогноз цены BITCORN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.