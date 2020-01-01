Токеномика BITCORN (BITCORN) Откройте для себя ключевую информацию о BITCORN (BITCORN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BITCORN (BITCORN) Bitcorn is a legendary Bitcoin meme reborn as a Solana memecoin. Sparked over 11 years ago by Mark Williams' testimony, it now boasts 1300+ holders. Dive into its deep lore here: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3059213.0 1 Bitcoin = 1 Bitcorn. It's not just a meme—it’s a movement. Believe it. Bitcorn has been cementted in the crypto culture for a very long time. Even now to this day, people still refer to bitcoin as "the corn". Официальный сайт: https://bitcorn.fun/ Купить BITCORN сейчас!

Токеномика и анализ цен BITCORN (BITCORN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BITCORN (BITCORN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,74K $ 31,74K $ 31,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,74K $ 31,74K $ 31,74K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BITCORN (BITCORN)

Токеномика BITCORN (BITCORN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BITCORN (BITCORN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BITCORN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BITCORN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BITCORN, изучите текущую цену BITCORN!

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