Токеномика BitcoinSoV (BSOV) Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinSoV (BSOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitcoinSoV (BSOV) BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever. Официальный сайт: https://bsovtoken.com Купить BSOV сейчас!

Токеномика и анализ цен BitcoinSoV (BSOV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinSoV (BSOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,35K $ 10,35K $ 10,35K Общее предложение: $ 20,94M $ 20,94M $ 20,94M Оборотное предложение: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,43K $ 58,43K $ 58,43K Исторический максимум: $ 0,309388 $ 0,309388 $ 0,309388 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00279073 $ 0,00279073 $ 0,00279073 Узнайте больше о цене BitcoinSoV (BSOV)

Токеномика BitcoinSoV (BSOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitcoinSoV (BSOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSOV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSOV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSOV, изучите текущую цену BSOV!

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