Токеномика Bitcoin Treasury Machine (BTM) Откройте для себя ключевую информацию о Bitcoin Treasury Machine (BTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Официальный сайт: https://btm.money/ Купить BTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Bitcoin Treasury Machine (BTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bitcoin Treasury Machine (BTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,83K $ 12,83K $ 12,83K Общее предложение: $ 998,15M $ 998,15M $ 998,15M Оборотное предложение: $ 998,15M $ 998,15M $ 998,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,83K $ 12,83K $ 12,83K Исторический максимум: $ 0,00201157 $ 0,00201157 $ 0,00201157 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Токеномика Bitcoin Treasury Machine (BTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bitcoin Treasury Machine (BTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTM, изучите текущую цену BTM!

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