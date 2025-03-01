Токеномика BIGFACTS (BIGFACTS) Откройте для себя ключевую информацию о BIGFACTS (BIGFACTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BIGFACTS (BIGFACTS) $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. Официальный сайт: https://bigfacts.io/ Whitepaper: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf Купить BIGFACTS сейчас!

Токеномика и анализ цен BIGFACTS (BIGFACTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIGFACTS (BIGFACTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,11M $ 3,11M $ 3,11M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 462,05M $ 462,05M $ 462,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Исторический максимум: $ 0,00718208 $ 0,00718208 $ 0,00718208 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00670936 $ 0,00670936 $ 0,00670936 Узнайте больше о цене BIGFACTS (BIGFACTS)

Токеномика BIGFACTS (BIGFACTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BIGFACTS (BIGFACTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIGFACTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIGFACTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIGFACTS, изучите текущую цену BIGFACTS!

Прогноз цены BIGFACTS Хотите узнать, куда может двигаться BIGFACTS? Наша страница прогноза цены BIGFACTS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BIGFACTS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!