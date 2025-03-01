Токеномика BIGFACTS (BIGFACTS)

Токеномика BIGFACTS (BIGFACTS)

Откройте для себя ключевую информацию о BIGFACTS (BIGFACTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BIGFACTS (BIGFACTS)

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

Официальный сайт:
https://bigfacts.io/
Whitepaper:
https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf

Токеномика и анализ цен BIGFACTS (BIGFACTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BIGFACTS (BIGFACTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,11M
$ 3,11M$ 3,11M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 462,05M
$ 462,05M$ 462,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M
Исторический максимум:
$ 0,00718208
$ 0,00718208$ 0,00718208
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00670936
$ 0,00670936$ 0,00670936

Токеномика BIGFACTS (BIGFACTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BIGFACTS (BIGFACTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIGFACTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIGFACTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIGFACTS, изучите текущую цену BIGFACTS!

Прогноз цены BIGFACTS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.