Токеномика Big Cheungus ($CHEUNGUS) Откройте для себя ключевую информацию о Big Cheungus ($CHEUNGUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Big Cheungus ($CHEUNGUS) Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Официальный сайт: https://www.bigcheungus.energy Купить $CHEUNGUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Big Cheungus ($CHEUNGUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Big Cheungus ($CHEUNGUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,47K $ 17,47K $ 17,47K Исторический максимум: $ 0,01409695 $ 0,01409695 $ 0,01409695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Токеномика Big Cheungus ($CHEUNGUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Big Cheungus ($CHEUNGUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $CHEUNGUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $CHEUNGUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CHEUNGUS, изучите текущую цену $CHEUNGUS!

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