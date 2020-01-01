Токеномика BHNetwork (BHAT) Откройте для себя ключевую информацию о BHNetwork (BHAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BHNetwork (BHAT) What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Официальный сайт: https://bh.network/ Купить BHAT сейчас!

Токеномика и анализ цен BHNetwork (BHAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BHNetwork (BHAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,38K $ 199,38K $ 199,38K Общее предложение: $ 176,99M $ 176,99M $ 176,99M Оборотное предложение: $ 176,99M $ 176,99M $ 176,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,38K $ 199,38K $ 199,38K Исторический максимум: $ 0,662444 $ 0,662444 $ 0,662444 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00112663 $ 0,00112663 $ 0,00112663 Узнайте больше о цене BHNetwork (BHAT)

Токеномика BHNetwork (BHAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BHNetwork (BHAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BHAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BHAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BHAT, изучите текущую цену BHAT!

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