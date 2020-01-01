Токеномика Bemo (BMTON) Откройте для себя ключевую информацию о Bemo (BMTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bemo (BMTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. Официальный сайт: https://bemo.fi/ Купить BMTON сейчас!

Токеномика и анализ цен Bemo (BMTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bemo (BMTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 476,09K $ 476,09K $ 476,09K Общее предложение: $ 161,38K $ 161,38K $ 161,38K Оборотное предложение: $ 161,38K $ 161,38K $ 161,38K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 476,09K $ 476,09K $ 476,09K Исторический максимум: $ 3,4 $ 3,4 $ 3,4 Исторический минимум: $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 Текущая цена: $ 2,95 $ 2,95 $ 2,95 Узнайте больше о цене Bemo (BMTON)

Токеномика Bemo (BMTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bemo (BMTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMTON, изучите текущую цену BMTON!

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