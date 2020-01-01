Токеномика BBQCOIN (BBQ) Откройте для себя ключевую информацию о BBQCOIN (BBQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен BBQCOIN (BBQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BBQCOIN (BBQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,26M $ 7,26M $ 7,26M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,26M $ 7,26M $ 7,26M Исторический максимум: $ 0,065859 $ 0,065859 $ 0,065859 Исторический минимум: $ 0,01243322 $ 0,01243322 $ 0,01243322 Текущая цена: $ 0,01451711 $ 0,01451711 $ 0,01451711 Узнайте больше о цене BBQCOIN (BBQ)

Токеномика BBQCOIN (BBQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BBQCOIN (BBQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBQ, изучите текущую цену BBQ!

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