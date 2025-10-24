Что такое Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees. What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Base Velocimeter (BVM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Base Velocimeter (USD)

Сколько будет стоить Base Velocimeter (BVM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Base Velocimeter (BVM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Base Velocimeter.

Проверьте прогноз цены Base Velocimeter!

BVM на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Base Velocimeter (BVM)

Понимание токеномики Base Velocimeter (BVM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BVM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Velocimeter (BVM) Сколько стоит Base Velocimeter (BVM) на сегодня? Актуальная цена BVM в USD – 0,00309438 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BVM в USD? $ 0,00309438 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BVM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Base Velocimeter? Рыночная капитализация BVM составляет $ 17,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BVM? Циркулирующее предложение BVM составляет 5,78M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BVM? BVM достиг максимальной цены (ATH) в 0,787331 USD . Какова была минимальная цена BVM за все время (ATL)? BVM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00138317 USD . Каков объем торгов BVM? Объем торгов за последние 24 часа для BVM составляет -- USD . Вырастет ли BVM в цене в этом году? BVM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BVM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Base Velocimeter (BVM)