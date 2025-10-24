Текущая цена Base Velocimeter сегодня составляет 0,00309438 USD. Следите за обновлениями цены BVM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BVM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Base Velocimeter сегодня составляет 0,00309438 USD. Следите за обновлениями цены BVM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BVM прямо сейчас на MEXC.

Цена Base Velocimeter (BVM)

Не в листинге

Текущая цена 1 BVM в USD:

$0,00309438
$0,00309438$0,00309438
-22,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены Base Velocimeter (BVM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:36:17 (UTC+8)

Информация о ценах Base Velocimeter (BVM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00304213
$ 0,00304213$ 0,00304213
Мин 24Ч
$ 0,00397404
$ 0,00397404$ 0,00397404
Макс 24Ч

$ 0,00304213
$ 0,00304213$ 0,00304213

$ 0,00397404
$ 0,00397404$ 0,00397404

$ 0,787331
$ 0,787331$ 0,787331

$ 0,00138317
$ 0,00138317$ 0,00138317

+0,20%

-22,13%

-4,84%

-4,84%

Текущая цена Base Velocimeter (BVM) составляет $0,00309438. За последние 24 часа BVM торговался в диапазоне от $ 0,00304213 до $ 0,00397404, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BVM за все время составляет $ 0,787331, а минимальная – $ 0,00138317.

Что касается краткосрочной динамики, BVM изменился на +0,20% за последний час, на -22,13% за 24 часа и на -4,84% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Base Velocimeter (BVM)

$ 17,87K
$ 17,87K$ 17,87K

--
----

$ 46,51K
$ 46,51K$ 46,51K

5,78M
5,78M 5,78M

15 047 424,5246769
15 047 424,5246769 15 047 424,5246769

Текущая рыночная капитализация Base Velocimeter составляет $ 17,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BVM составляет 5,78M, а общее предложение – 15047424.5246769. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,51K.

История цен Base Velocimeter (BVM) в USD

За сегодня изменение цены Base Velocimeter на USD составило $ -0,000879663483271093.
За последние 30 дней изменение цены Base Velocimeter на USD составило $ +0,0022073533.
За последние 60 дней изменение цены Base Velocimeter на USD составило $ +0,0015660876.
За последние 90 дней изменение цены Base Velocimeter на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000879663483271093-22,13%
30 дней$ +0,0022073533+71,33%
60 дней$ +0,0015660876+50,61%
90 дней$ 0--

Что такое Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Base Velocimeter (USD)

Сколько будет стоить Base Velocimeter (BVM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Base Velocimeter (BVM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Base Velocimeter.

Проверьте прогноз цены Base Velocimeter!

BVM на местную валюту

Токеномика Base Velocimeter (BVM)

Понимание токеномики Base Velocimeter (BVM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BVM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Base Velocimeter (BVM)

Сколько стоит Base Velocimeter (BVM) на сегодня?
Актуальная цена BVM в USD – 0,00309438 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BVM в USD?
Текущая цена BVM в USD составляет $ 0,00309438. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Base Velocimeter?
Рыночная капитализация BVM составляет $ 17,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BVM?
Циркулирующее предложение BVM составляет 5,78M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BVM?
BVM достиг максимальной цены (ATH) в 0,787331 USD.
Какова была минимальная цена BVM за все время (ATL)?
BVM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00138317 USD.
Каков объем торгов BVM?
Объем торгов за последние 24 часа для BVM составляет -- USD.
Вырастет ли BVM в цене в этом году?
BVM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BVM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:36:17 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.