Токеномика Banjo (BANJO) Откройте для себя ключевую информацию о Banjo (BANJO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Banjo (BANJO) Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Официальный сайт: https://banjo.life/ Купить BANJO сейчас!

Токеномика и анализ цен Banjo (BANJO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Banjo (BANJO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 141,93K $ 141,93K $ 141,93K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 141,93K $ 141,93K $ 141,93K Исторический максимум: $ 0,00389816 $ 0,00389816 $ 0,00389816 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014194 $ 0,00014194 $ 0,00014194 Узнайте больше о цене Banjo (BANJO)

Токеномика Banjo (BANJO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Banjo (BANJO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BANJO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BANJO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANJO, изучите текущую цену BANJO!

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