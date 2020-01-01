Токеномика Andrea Von Speed (ANDREA) Откройте для себя ключевую информацию о Andrea Von Speed (ANDREA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Andrea Von Speed (ANDREA) $ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone. Официальный сайт: https://www.andreacoin.com/ Купить ANDREA сейчас!

Токеномика и анализ цен Andrea Von Speed (ANDREA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Andrea Von Speed (ANDREA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,57K $ 118,57K $ 118,57K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,57K $ 118,57K $ 118,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011799 $ 0,00011799 $ 0,00011799 Узнайте больше о цене Andrea Von Speed (ANDREA)

Токеномика Andrea Von Speed (ANDREA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Andrea Von Speed (ANDREA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANDREA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANDREA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANDREA, изучите текущую цену ANDREA!

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