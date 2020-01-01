Токеномика AllSafe (ASAFE) Откройте для себя ключевую информацию о AllSafe (ASAFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AllSafe (ASAFE) Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Официальный сайт: https://allsafecoin.org/ Купить ASAFE сейчас!

Токеномика и анализ цен AllSafe (ASAFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AllSafe (ASAFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,12K $ 5,12K $ 5,12K Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 13,02M $ 13,02M $ 13,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,90K $ 5,90K $ 5,90K Исторический максимум: $ 0,202387 $ 0,202387 $ 0,202387 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039301 $ 0,00039301 $ 0,00039301 Узнайте больше о цене AllSafe (ASAFE)

Токеномика AllSafe (ASAFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AllSafe (ASAFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASAFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASAFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASAFE, изучите текущую цену ASAFE!

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