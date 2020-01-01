Токеномика Allbridge (ABR) Откройте для себя ключевую информацию о Allbridge (ABR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Allbridge (ABR) Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Официальный сайт: https://allbridge.io/ Купить ABR сейчас!

Токеномика и анализ цен Allbridge (ABR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Allbridge (ABR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,57M $ 1,57M $ 1,57M Общее предложение: $ 96,78M $ 96,78M $ 96,78M Оборотное предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,58M $ 7,58M $ 7,58M Исторический максимум: $ 9,66 $ 9,66 $ 9,66 Исторический минимум: $ 0,00778054 $ 0,00778054 $ 0,00778054 Текущая цена: $ 0,078351 $ 0,078351 $ 0,078351 Узнайте больше о цене Allbridge (ABR)

Токеномика Allbridge (ABR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Allbridge (ABR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABR, изучите текущую цену ABR!

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