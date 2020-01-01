Токеномика AI404 ($ERROR)

Токеномика AI404 ($ERROR)

Откройте для себя ключевую информацию о AI404 ($ERROR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AI404 ($ERROR)

🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺

AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield.

AI 404’s signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network.

Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN’s cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem.

The game has begun. The system is watching. 👁🩸

Официальный сайт:
https://www.dqn.red

Токеномика и анализ цен AI404 ($ERROR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI404 ($ERROR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 126,28K
$ 126,28K$ 126,28K
Общее предложение:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
Оборотное предложение:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 126,28K
$ 126,28K$ 126,28K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика AI404 ($ERROR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI404 ($ERROR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $ERROR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $ERROR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $ERROR, изучите текущую цену $ERROR!

Прогноз цены $ERROR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.