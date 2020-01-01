Токеномика Agent2025 (AGENT2025) Откройте для себя ключевую информацию о Agent2025 (AGENT2025), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Agent2025 (AGENT2025) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agent2025 (AGENT2025), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,30K $ 6,30K $ 6,30K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 16,88M $ 16,88M $ 16,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,84K $ 7,84K $ 7,84K Исторический максимум: $ 0,050887 $ 0,050887 $ 0,050887 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037347 $ 0,00037347 $ 0,00037347 Узнайте больше о цене Agent2025 (AGENT2025)

Токеномика Agent2025 (AGENT2025): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agent2025 (AGENT2025) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGENT2025, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGENT2025. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGENT2025, изучите текущую цену AGENT2025!

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