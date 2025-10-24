Текущая цена AGENT BAPO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BAPO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAPO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AGENT BAPO сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BAPO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BAPO прямо сейчас на MEXC.

Цена AGENT BAPO (BAPO)

Текущая цена 1 BAPO в USD:

$0,00011355
$0,00011355$0,00011355
+2,30%1D
График цены AGENT BAPO (BAPO) в реальном времени
Информация о ценах AGENT BAPO (BAPO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00162005
$ 0,00162005$ 0,00162005

$ 0
$ 0$ 0

+0,27%

+2,31%

-19,27%

-19,27%

Текущая цена AGENT BAPO (BAPO) составляет --. За последние 24 часа BAPO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BAPO за все время составляет $ 0,00162005, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BAPO изменился на +0,27% за последний час, на +2,31% за 24 часа и на -19,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AGENT BAPO (BAPO)

$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K

--
----

$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AGENT BAPO составляет $ 11,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BAPO составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,36K.

История цен AGENT BAPO (BAPO) в USD

За сегодня изменение цены AGENT BAPO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AGENT BAPO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AGENT BAPO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AGENT BAPO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,31%
30 дней$ 0-51,88%
60 дней$ 0-77,19%
90 дней$ 0--

Что такое AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

Прогноз цены AGENT BAPO (USD)

Сколько будет стоить AGENT BAPO (BAPO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AGENT BAPO (BAPO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AGENT BAPO.

Проверьте прогноз цены AGENT BAPO!

BAPO на местную валюту

Токеномика AGENT BAPO (BAPO)

Понимание токеномики AGENT BAPO (BAPO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BAPO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AGENT BAPO (BAPO)

Сколько стоит AGENT BAPO (BAPO) на сегодня?
Актуальная цена BAPO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BAPO в USD?
Текущая цена BAPO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AGENT BAPO?
Рыночная капитализация BAPO составляет $ 11,36K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BAPO?
Циркулирующее предложение BAPO составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BAPO?
BAPO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00162005 USD.
Какова была минимальная цена BAPO за все время (ATL)?
BAPO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BAPO?
Объем торгов за последние 24 часа для BAPO составляет -- USD.
Вырастет ли BAPO в цене в этом году?
BAPO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BAPO для более подробного анализа.
