Токеномика Agenius (AGNS)

Токеномика Agenius (AGNS)

Откройте для себя ключевую информацию о Agenius (AGNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Agenius (AGNS)

Agenius is the first-ever Crypto vibe-coding engine, letting anyone create, scale, and monetize AI agents using just text—no coding required. Whether you want to launch trading bots, analyze on-chain data, track trends, or build meme generators, Agenius makes it simple. Describe your idea in plain English, and the platform turns it into a fully functional crypto AI agent. We are growing, we had only just begun.

Официальный сайт:
https://www.agenius.fun/
Whitepaper:
https://www.agenius.fun/docs

Токеномика и анализ цен Agenius (AGNS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agenius (AGNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 975,00M
$ 975,00M$ 975,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
Исторический максимум:
$ 0,00296248
$ 0,00296248$ 0,00296248
Исторический минимум:
$ 0,00094714
$ 0,00094714$ 0,00094714
Текущая цена:
$ 0,00119024
$ 0,00119024$ 0,00119024

Токеномика Agenius (AGNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Agenius (AGNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AGNS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AGNS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGNS, изучите текущую цену AGNS!

Прогноз цены AGNS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.