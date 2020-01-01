Токеномика Agenius (AGNS) Откройте для себя ключевую информацию о Agenius (AGNS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agenius (AGNS) Agenius is the first-ever Crypto vibe-coding engine, letting anyone create, scale, and monetize AI agents using just text—no coding required. Whether you want to launch trading bots, analyze on-chain data, track trends, or build meme generators, Agenius makes it simple. Describe your idea in plain English, and the platform turns it into a fully functional crypto AI agent. We are growing, we had only just begun. Официальный сайт: https://www.agenius.fun/ Whitepaper: https://www.agenius.fun/docs Купить AGNS сейчас!

Токеномика и анализ цен Agenius (AGNS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agenius (AGNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 975,00M $ 975,00M $ 975,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 0,00296248 $ 0,00296248 $ 0,00296248 Исторический минимум: $ 0,00094714 $ 0,00094714 $ 0,00094714 Текущая цена: $ 0,00119024 $ 0,00119024 $ 0,00119024 Узнайте больше о цене Agenius (AGNS)

Токеномика Agenius (AGNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agenius (AGNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGNS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGNS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGNS, изучите текущую цену AGNS!

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