Токеномика Advertise Coin (ADCO) Откройте для себя ключевую информацию о Advertise Coin (ADCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Advertise Coin (ADCO) Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Официальный сайт: https://advertisecoin.com/ Купить ADCO сейчас!

Токеномика и анализ цен Advertise Coin (ADCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Advertise Coin (ADCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,42M $ 24,42M $ 24,42M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 45,00M $ 45,00M $ 45,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,14M $ 27,14M $ 27,14M Исторический максимум: $ 0,900903 $ 0,900903 $ 0,900903 Исторический минимум: $ 0,02220041 $ 0,02220041 $ 0,02220041 Текущая цена: $ 0,543138 $ 0,543138 $ 0,543138 Узнайте больше о цене Advertise Coin (ADCO)

Токеномика Advertise Coin (ADCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Advertise Coin (ADCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ADCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ADCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ADCO, изучите текущую цену ADCO!

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