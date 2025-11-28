Что такое ACNX

Токеномика Accenture xStock (ACNX) Откройте для себя ключевую информацию о Accenture xStock (ACNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Accenture xStock (ACNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Accenture xStock (ACNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. Рыночная капитализация: $ 167,52K Общее предложение: $ 22,21K Оборотное предложение: $ 669,48 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,56M Исторический максимум: $ 269,57 Исторический минимум: $ 229,44 Текущая цена: $ 250,23

Информация о Accenture xStock (ACNX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Accenture xStock (ACNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Accenture xStock (ACNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACNX, изучите текущую цену ACNX!

Прогноз цены ACNX Хотите узнать, куда может двигаться ACNX? Наша страница прогноза цены ACNX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ACNX прямо сейчас!

