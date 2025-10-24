Согласно вашему прогнозу, Accenture xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 250,07.

Согласно вашему прогнозу, Accenture xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 262,5735.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ACNX составляет $ 275,7021 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ACNX в 2028 году составит $ 289,4872 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACNX в 2029 году составит $ 303,9616 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACNX в 2030 году составит $ 319,1597 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Accenture xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 519,8775.

В 2050 году цена Accenture xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 846,8257.