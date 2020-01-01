Токеномика Zenqira (ZENQ)

Токеномика Zenqira (ZENQ)

Откройте для себя ключевую информацию о Zenqira (ZENQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zenqira (ZENQ)

Токен ZENQ поддерживает обучение ИИ и децентрализованные вычисления, предоставляя пользователям доступ к вычислительным ресурсам без управления центрами обработки данных или графическими процессорами (GPU). Он позволяет получать пассивный доход за счет кредитования графических процессоров (GPU) и поддерживает инвестиции в ИИ-проекты в экосистеме Zenqira.

Официальный сайт:
https://zenqira.com/
Whitepaper:
https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d

Токеномика и анализ цен Zenqira (ZENQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenqira (ZENQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 524,35K
$ 524,35K$ 524,35K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 163,96M
$ 163,96M$ 163,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M
Исторический максимум:
$ 0,0265
$ 0,0265$ 0,0265
Исторический минимум:
$ 0,000057039167451318
$ 0,000057039167451318$ 0,000057039167451318
Текущая цена:
$ 0,003198
$ 0,003198$ 0,003198

Токеномика Zenqira (ZENQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zenqira (ZENQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZENQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZENQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENQ, изучите текущую цену ZENQ!

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История цены Zenqira (ZENQ)

Анализ истории цены ZENQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.