Токеномика Zenqira (ZENQ) Откройте для себя ключевую информацию о Zenqira (ZENQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zenqira (ZENQ) Токен ZENQ поддерживает обучение ИИ и децентрализованные вычисления, предоставляя пользователям доступ к вычислительным ресурсам без управления центрами обработки данных или графическими процессорами (GPU). Он позволяет получать пассивный доход за счет кредитования графических процессоров (GPU) и поддерживает инвестиции в ИИ-проекты в экосистеме Zenqira. Официальный сайт: https://zenqira.com/ Whitepaper: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Купить ZENQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Zenqira (ZENQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenqira (ZENQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 524,35K $ 524,35K $ 524,35K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 163,96M $ 163,96M $ 163,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Исторический максимум: $ 0,0265 $ 0,0265 $ 0,0265 Исторический минимум: $ 0,000057039167451318 $ 0,000057039167451318 $ 0,000057039167451318 Текущая цена: $ 0,003198 $ 0,003198 $ 0,003198 Узнайте больше о цене Zenqira (ZENQ)

Токеномика Zenqira (ZENQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zenqira (ZENQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZENQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZENQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENQ, изучите текущую цену ZENQ!

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