Токеномика YieldBricks (YBR)

Токеномика YieldBricks (YBR)

Откройте для себя ключевую информацию о YieldBricks (YBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YieldBricks (YBR)

Представьте себе мир, в котором инвестирование в недвижимость не ограничено границами, капиталом, доступом или статусом инвестора. YieldBricks делает это реальностью, объединяя прозрачность и инновации DeFi со стабильностью активов RWA в масштабируемый протокол, который позволяет любому человеку с легкостью инвестировать в недвижимость премиум-класса, приносящую доход.

Официальный сайт:
https://www.yieldbricks.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c

Токеномика и анализ цен YieldBricks (YBR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YieldBricks (YBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 975,00K
$ 975,00K$ 975,00K
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
$ 0,000688919174838846
$ 0,000688919174838846$ 0,000688919174838846
Текущая цена:
$ 0,000975
$ 0,000975$ 0,000975

Токеномика YieldBricks (YBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YieldBricks (YBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YBR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YBR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YBR, изучите текущую цену YBR!

Как купить YBR

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История цены YieldBricks (YBR)

Анализ истории цены YBR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены YBR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.