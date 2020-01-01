Токеномика YieldBricks (YBR) Откройте для себя ключевую информацию о YieldBricks (YBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YieldBricks (YBR) Представьте себе мир, в котором инвестирование в недвижимость не ограничено границами, капиталом, доступом или статусом инвестора. YieldBricks делает это реальностью, объединяя прозрачность и инновации DeFi со стабильностью активов RWA в масштабируемый протокол, который позволяет любому человеку с легкостью инвестировать в недвижимость премиум-класса, приносящую доход. Официальный сайт: https://www.yieldbricks.com/ Whitepaper: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Купить YBR сейчас!

Токеномика и анализ цен YieldBricks (YBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YieldBricks (YBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 975,00K $ 975,00K $ 975,00K Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,000688919174838846 $ 0,000688919174838846 $ 0,000688919174838846 Текущая цена: $ 0,000975 $ 0,000975 $ 0,000975 Узнайте больше о цене YieldBricks (YBR)

Токеномика YieldBricks (YBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YieldBricks (YBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YBR, изучите текущую цену YBR!

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