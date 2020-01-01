Токеномика XPMarket (XPM) Откройте для себя ключевую информацию о XPMarket (XPM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XPMarket (XPM) XPMarket – это платформа на XRP Ledger, предназначенная для DeFi деятельности. Она позволяет пользователям беспрепятственно обмениваться цифровыми активами без комиссии за торговлю, участвовать в программах заработка через доходное фермерство и получать уникальные аирдропы. Пользователи также могут запускать на этой платформе свои собственные цифровые токены, присоединяясь к активному сообществу энтузиастов блокчейна. Платформа использует возможности XRP Ledger для создания удобной среды. Официальный сайт: https://xpmarket.com Whitepaper: https://docs.xpmarket.com Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Купить XPM сейчас!

Токеномика и анализ цен XPMarket (XPM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XPMarket (XPM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,28M $ 11,28M $ 11,28M Исторический максимум: $ 0,145 $ 0,145 $ 0,145 Исторический минимум: $ 0,020401069283060496 $ 0,020401069283060496 $ 0,020401069283060496 Текущая цена: $ 0,02256 $ 0,02256 $ 0,02256 Узнайте больше о цене XPMarket (XPM)

Токеномика XPMarket (XPM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XPMarket (XPM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XPM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XPM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPM, изучите текущую цену XPM!

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