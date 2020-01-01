Токеномика XPMarket (XPM)

Токеномика XPMarket (XPM)

Откройте для себя ключевую информацию о XPMarket (XPM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о XPMarket (XPM)

XPMarket – это платформа на XRP Ledger, предназначенная для DeFi деятельности. Она позволяет пользователям беспрепятственно обмениваться цифровыми активами без комиссии за торговлю, участвовать в программах заработка через доходное фермерство и получать уникальные аирдропы. Пользователи также могут запускать на этой платформе свои собственные цифровые токены, присоединяясь к активному сообществу энтузиастов блокчейна. Платформа использует возможности XRP Ledger для создания удобной среды.

Официальный сайт:
https://xpmarket.com
Whitepaper:
https://docs.xpmarket.com
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa

Токеномика и анализ цен XPMarket (XPM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XPMarket (XPM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,28M
$ 11,28M$ 11,28M
Исторический максимум:
$ 0,145
$ 0,145$ 0,145
Исторический минимум:
$ 0,020401069283060496
$ 0,020401069283060496$ 0,020401069283060496
Текущая цена:
$ 0,02256
$ 0,02256$ 0,02256

Токеномика XPMarket (XPM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XPMarket (XPM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XPM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XPM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPM, изучите текущую цену XPM!

Как купить XPM

Заинтересованы в добавлении XPMarket (XPM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XPM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены XPMarket (XPM)

Анализ истории цены XPM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XPM

Хотите узнать, куда может двигаться XPM? Наша страница прогноза цены XPM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.