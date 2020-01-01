Токеномика XO Protocol (XOXO)

Токеномика XO Protocol (XOXO)

Откройте для себя ключевую информацию о XO Protocol (XOXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XO Protocol (XOXO)

XO – это платформа нового поколения для социальных открытий, основанная на искусственном интеллекте и блокчейне. Разработанная для поколения Z, XO сочетает в себе доказательство личности (PoP), децентрализованную идентификацию (DID) и общение с ИИ-агентом для создания безопасного и эмоционально привлекательного социального опыта.

Официальный сайт:
https://xoapp.co
Whitepaper:
https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be

Токеномика и анализ цен XO Protocol (XOXO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XO Protocol (XOXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,05239
$ 0,05239$ 0,05239
Исторический минимум:
$ 0,001692884170379339
$ 0,001692884170379339$ 0,001692884170379339
Текущая цена:
$ 0,001746
$ 0,001746$ 0,001746

Токеномика XO Protocol (XOXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XO Protocol (XOXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XOXO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XOXO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XOXO, изучите текущую цену XOXO!

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История цены XO Protocol (XOXO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.