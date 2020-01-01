Токеномика XO Protocol (XOXO) Откройте для себя ключевую информацию о XO Protocol (XOXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XO Protocol (XOXO) XO – это платформа нового поколения для социальных открытий, основанная на искусственном интеллекте и блокчейне. Разработанная для поколения Z, XO сочетает в себе доказательство личности (PoP), децентрализованную идентификацию (DID) и общение с ИИ-агентом для создания безопасного и эмоционально привлекательного социального опыта. Официальный сайт: https://xoapp.co Whitepaper: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Купить XOXO сейчас!

Токеномика и анализ цен XO Protocol (XOXO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XO Protocol (XOXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05239 $ 0,05239 $ 0,05239 Исторический минимум: $ 0,001692884170379339 $ 0,001692884170379339 $ 0,001692884170379339 Текущая цена: $ 0,001746 $ 0,001746 $ 0,001746 Узнайте больше о цене XO Protocol (XOXO)

Токеномика XO Protocol (XOXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XO Protocol (XOXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XOXO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XOXO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XOXO, изучите текущую цену XOXO!

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