Что такое XLAB

Токеномика Dexlab (XLAB) Откройте для себя ключевую информацию о Dexlab (XLAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Dexlab (XLAB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dexlab (XLAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 228,79K $ 228,79K $ 228,79K Общее предложение: $ 5,00T $ 5,00T $ 5,00T Оборотное предложение: $ 351,67B $ 351,67B $ 351,67B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Исторический максимум: $ 0,00001911 $ 0,00001911 $ 0,00001911 Исторический минимум: $ 0,000000639615163159 $ 0,000000639615163159 $ 0,000000639615163159 Текущая цена: $ 0,0000006506 $ 0,0000006506 $ 0,0000006506 Узнайте больше о цене Dexlab (XLAB) Купить XLAB сейчас!

Информация о Dexlab (XLAB) Dexlab – это инфраструктура для запуска мемкоинов и торговли ими на Solana, которая обеспечивает запуск более 200 000 токенов, включая такие вирусные успехи, как BONK, Slerf и PONKE, с глубокими интеграциями и активным сообществом, способствующим созданию децентрализованных токенов нового поколения. Dexlab – это инфраструктура для запуска мемкоинов и торговли ими на Solana, которая обеспечивает запуск более 200 000 токенов, включая такие вирусные успехи, как BONK, Slerf и PONKE, с глубокими интеграциями и активным сообществом, способствующим созданию децентрализованных токенов нового поколения. Официальный сайт: https://www.dexlab.space/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/XLnpFRQ3rSWupCRjuQfx74mgVoT3ezVJKE1CogRZxhH

Токеномика Dexlab (XLAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dexlab (XLAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XLAB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XLAB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XLAB, изучите текущую цену XLAB!

Как купить XLAB Заинтересованы в добавлении Dexlab (XLAB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XLAB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XLAB на MEXC прямо сейчас! История цены Dexlab (XLAB) Анализ истории цены XLAB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XLAB прямо сейчас! Прогноз цены XLAB Хотите узнать, куда может двигаться XLAB? Наша страница прогноза цены XLAB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XLAB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!