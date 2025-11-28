Что такое XEMPIRE

Токеномика X Empire (XEMPIRE) Откройте для себя ключевую информацию о X Empire (XEMPIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен X Empire (XEMPIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Empire (XEMPIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,24M Общее предложение: $ 690,00B Оборотное предложение: $ 690,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,24M Исторический максимум: $ 0,0006 Исторический минимум: $ 0,000022120852341214 Текущая цена: $ 0,00002498

Информация о X Empire (XEMPIRE) $X – это токен, основанный на блокчейне TON и предназначенный для создания X Empire. X Empire сочетает в себе ИИ, NFT и технологии Web-3. $X – это токен, основанный на блокчейне TON и предназначенный для создания X Empire. X Empire сочетает в себе ИИ, NFT и технологии Web-3. Официальный сайт: https://xempire.io/ Whitepaper: https://x.com/xempiregame/status/1835026441349800357?lang=en Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQB4zZusHsbU2vVTPqjhlokIOoiZhEdCMT703CWEzhTOo__X

Токеномика X Empire (XEMPIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X Empire (XEMPIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XEMPIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XEMPIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить XEMPIRE Заинтересованы в добавлении X Empire (XEMPIRE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XEMPIRE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены X Empire (XEMPIRE) Анализ истории цены XEMPIRE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены XEMPIRE Хотите узнать, куда может двигаться XEMPIRE? Наша страница прогноза цены XEMPIRE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

