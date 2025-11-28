Токеномика X Empire (XEMPIRE)

Токеномика X Empire (XEMPIRE)

Откройте для себя ключевую информацию о X Empire (XEMPIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:51:56 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен X Empire (XEMPIRE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Empire (XEMPIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,24M
$ 17,24M
Общее предложение:
$ 690,00B
$ 690,00B
Оборотное предложение:
$ 690,00B
$ 690,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,24M
$ 17,24M
Исторический максимум:
$ 0,0006
$ 0,0006
Исторический минимум:
$ 0,000022120852341214
$ 0,000022120852341214
Текущая цена:
$ 0,00002498
$ 0,00002498

Информация о X Empire (XEMPIRE)

$X – это токен, основанный на блокчейне TON и предназначенный для создания X Empire. X Empire сочетает в себе ИИ, NFT и технологии Web-3.

Официальный сайт:
https://xempire.io/
Whitepaper:
https://x.com/xempiregame/status/1835026441349800357?lang=en
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQB4zZusHsbU2vVTPqjhlokIOoiZhEdCMT703CWEzhTOo__X

Токеномика X Empire (XEMPIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики X Empire (XEMPIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XEMPIRE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XEMPIRE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEMPIRE, изучите текущую цену XEMPIRE!

Как купить XEMPIRE

Заинтересованы в добавлении X Empire (XEMPIRE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XEMPIRE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены X Empire (XEMPIRE)

Анализ истории цены XEMPIRE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XEMPIRE

Хотите узнать, куда может двигаться XEMPIRE? Наша страница прогноза цены XEMPIRE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

