Токеномика XCarnival (XCV) Откройте для себя ключевую информацию о XCarnival (XCV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XCarnival (XCV) XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Официальный сайт: https://xcarnival.fi/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 Купить XCV сейчас!

Токеномика и анализ цен XCarnival (XCV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XCarnival (XCV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 416,67K $ 416,67K $ 416,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 790,64M $ 790,64M $ 790,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 527,00K $ 527,00K $ 527,00K Исторический максимум: $ 2,063 $ 2,063 $ 2,063 Исторический минимум: $ 0,000264223930471337 $ 0,000264223930471337 $ 0,000264223930471337 Текущая цена: $ 0,000527 $ 0,000527 $ 0,000527 Узнайте больше о цене XCarnival (XCV)

Токеномика XCarnival (XCV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XCarnival (XCV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCV, изучите текущую цену XCV!

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