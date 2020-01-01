Токеномика XCarnival (XCV)

Токеномика XCarnival (XCV)

Откройте для себя ключевую информацию о XCarnival (XCV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Официальный сайт:
https://xcarnival.fi/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

Токеномика и анализ цен XCarnival (XCV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XCarnival (XCV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 416,67K
$ 416,67K$ 416,67K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 790,64M
$ 790,64M$ 790,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 527,00K
$ 527,00K$ 527,00K
Исторический максимум:
$ 2,063
$ 2,063$ 2,063
Исторический минимум:
$ 0,000264223930471337
$ 0,000264223930471337$ 0,000264223930471337
Текущая цена:
$ 0,000527
$ 0,000527$ 0,000527

Токеномика XCarnival (XCV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XCarnival (XCV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCV, изучите текущую цену XCV!

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История цены XCarnival (XCV)

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Прогноз цены XCV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.