Токеномика xCellar (XCL)

Откройте для себя ключевую информацию о xCellar (XCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:11:08 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен xCellar (XCL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xCellar (XCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,25M
Общее предложение:
$ 950,00M
Оборотное предложение:
$ 933,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,31M
Исторический максимум:
$ 0,0291
Исторический минимум:
$ 0,002480501181173691
Текущая цена:
$ 0,00348
Информация о xCellar (XCL)

xCellar – это протокол DeFi, основанный на формуле Fawkes, который обеспечивает невозможность отслеживания и безопасность транзакций в блокчейне. Он разработан, чтобы предоставить пользователям полную финансовую конфиденциальность и контроль над своими активами.

Официальный сайт:
https://xcellar.ai/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xca5e50710f656f2e537ce2fc8504db6e24ed3515

Токеномика xCellar (XCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xCellar (XCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCL, изучите текущую цену XCL!

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

