Токеномика xCellar (XCL) Откройте для себя ключевую информацию о xCellar (XCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен xCellar (XCL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xCellar (XCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Общее предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Оборотное предложение: $ 933,00M $ 933,00M $ 933,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Исторический максимум: $ 0,0291 $ 0,0291 $ 0,0291 Исторический минимум: $ 0,002480501181173691 $ 0,002480501181173691 $ 0,002480501181173691 Текущая цена: $ 0,00348 $ 0,00348 $ 0,00348 Узнайте больше о цене xCellar (XCL) Купить XCL сейчас!

Информация о xCellar (XCL) xCellar – это протокол DeFi, основанный на формуле Fawkes, который обеспечивает невозможность отслеживания и безопасность транзакций в блокчейне. Он разработан, чтобы предоставить пользователям полную финансовую конфиденциальность и контроль над своими активами. xCellar – это протокол DeFi, основанный на формуле Fawkes, который обеспечивает невозможность отслеживания и безопасность транзакций в блокчейне. Он разработан, чтобы предоставить пользователям полную финансовую конфиденциальность и контроль над своими активами. Официальный сайт: https://xcellar.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xca5e50710f656f2e537ce2fc8504db6e24ed3515

Токеномика xCellar (XCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xCellar (XCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XCL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XCL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCL, изучите текущую цену XCL!

Как купить XCL Заинтересованы в добавлении xCellar (XCL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XCL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XCL на MEXC прямо сейчас! История цены xCellar (XCL) Анализ истории цены XCL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XCL прямо сейчас! Прогноз цены XCL Хотите узнать, куда может двигаться XCL? Наша страница прогноза цены XCL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XCL прямо сейчас!

