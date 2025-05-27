Что такое XBT (XBT)

$XBT – это мемкоин, который является своеобразным символом исторического наследия Bitcoin. Тикер XBT был стандартом ISO для Bitcoin, который использовался многими крупными биржами. Мы отдаем дань этой традиции, создавая что-то новое.

XBT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в XBT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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XBT Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как XBT, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена XBT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены XBT.

История цен XBT

Отслеживание траектории движения цены XBT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории XBT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен XBT.

Как купить XBT (XBT)

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XBT на местную валюту

1 XBT к VND ₫ 192,179295 1 XBT к AUD A$ 0,01161725 1 XBT к GBP ￡ 0,00547135 1 XBT к EUR € 0,0065956 1 XBT к USD $ 0,007495 1 XBT к MYR RM 0,03170385 1 XBT к TRY ₺ 0,29178035 1 XBT к JPY ¥ 1,0773313 1 XBT к RUB ₽ 0,6004994 1 XBT к INR ₹ 0,64014795 1 XBT к IDR Rp 122,8688328 1 XBT к PHP ₱ 0,41634725 1 XBT к EGP ￡E. 0,37317605 1 XBT к BRL R$ 0,04249665 1 XBT к CAD C$ 0,01026815 1 XBT к BDT ৳ 0,91311585 1 XBT к NGN ₦ 11,85911365 1 XBT к UAH ₴ 0,3116421 1 XBT к VES Bs 0,70453 1 XBT к PKR Rs 2,11066695 1 XBT к KZT ₸ 3,8161542 1 XBT к THB ฿ 0,2452364 1 XBT к TWD NT$ 0,2249999 1 XBT к AED د.إ 0,02750665 1 XBT к CHF Fr 0,0061459 1 XBT к HKD HK$ 0,05868585 1 XBT к MAD .د.م 0,06872915 1 XBT к MXN $ 0,14442865

Источники XBT

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о XBT Какова цена XBT (XBT) сегодня? Текущая цена XBT (XBT) составляет 0,007495 USD . Какова рыночная капитализация XBT (XBT)? Текущая рыночная капитализация XBT составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения XBT на его рыночную цену в реальном времени 0,007495 USD . Каково оборотное предложение XBT (XBT)? Текущее оборотное предложение XBT (XBT) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена XBT (XBT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена XBT (XBT) составляет 0,04063 USD . Каков 24-часовой объем торгов XBT (XBT)? 24-часовой объем торгов XBT (XBT) составляет $ 89,24K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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