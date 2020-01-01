Токеномика WSPN (WUSD) Откройте для себя ключевую информацию о WSPN (WUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WSPN (WUSD) Worldwide USD (WUSD) - это Всемирная платежная сеть стэйблкоинов, использующая технологию распределенных сетей блокчейн для создания децентрализованной и глобальной сети для осуществления платежей в режиме реального времени. Официальный сайт: https://wspn.io/ Whitepaper: https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41 Купить WUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен WSPN (WUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WSPN (WUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,83M $ 4,83M $ 4,83M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,83M $ 4,83M $ 4,83M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,122 $ 1,122 $ 1,122 Исторический минимум: $ 0,9193743352790505 $ 0,9193743352790505 $ 0,9193743352790505 Текущая цена: $ 1 $ 1 $ 1 Узнайте больше о цене WSPN (WUSD)

Токеномика WSPN (WUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WSPN (WUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUSD, изучите текущую цену WUSD!

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