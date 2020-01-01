Токеномика Wombat Exchange (WOM) Откройте для себя ключевую информацию о Wombat Exchange (WOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange — это стабильный своп с несколькими цепочками, изначально созданный на основе цепочки BNB. Wombat использует концепции управления активами и обязательствами и коэффициента покрытия, что позволяет обменивать различные стейблкоины с минимальным проскальзыванием, а также возможность использовать стейблкоины с одной ставкой для получения устойчивого дохода. Официальный сайт: https://wombat.exchange Whitepaper: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Купить WOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Wombat Exchange (WOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wombat Exchange (WOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,11K $ 201,11K $ 201,11K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 58,53M $ 58,53M $ 58,53M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2298 $ 0,2298 $ 0,2298 Исторический минимум: $ 0,002555578068257099 $ 0,002555578068257099 $ 0,002555578068257099 Текущая цена: $ 0,003436 $ 0,003436 $ 0,003436 Узнайте больше о цене Wombat Exchange (WOM)

Токеномика Wombat Exchange (WOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wombat Exchange (WOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOM, изучите текущую цену WOM!

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