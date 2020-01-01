Токеномика Wombat Exchange (WOM)

Токеномика Wombat Exchange (WOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Wombat Exchange (WOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange — это стабильный своп с несколькими цепочками, изначально созданный на основе цепочки BNB. Wombat использует концепции управления активами и обязательствами и коэффициента покрытия, что позволяет обменивать различные стейблкоины с минимальным проскальзыванием, а также возможность использовать стейблкоины с одной ставкой для получения устойчивого дохода.

Официальный сайт:
https://wombat.exchange
Whitepaper:
https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB

Токеномика и анализ цен Wombat Exchange (WOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wombat Exchange (WOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 201,11K
$ 201,11K$ 201,11K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 58,53M
$ 58,53M$ 58,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,2298
$ 0,2298$ 0,2298
Исторический минимум:
$ 0,002555578068257099
$ 0,002555578068257099$ 0,002555578068257099
Текущая цена:
$ 0,003436
$ 0,003436$ 0,003436

Токеномика Wombat Exchange (WOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wombat Exchange (WOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOM, изучите текущую цену WOM!

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История цены Wombat Exchange (WOM)

Анализ истории цены WOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.