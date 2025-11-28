Что такое WOLFTON

Токеномика WOLFTON (WOLFTON) Откройте для себя ключевую информацию о WOLFTON (WOLFTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен WOLFTON (WOLFTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WOLFTON (WOLFTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000604 $ 0,000604 $ 0,000604 Узнайте больше о цене WOLFTON (WOLFTON) Купить WOLFTON сейчас!

Информация о WOLFTON (WOLFTON) Wolf on Ton – это быстрорастущий мем на Ton, который развлекает пользователей своим собственным мини-приложением. В качестве вознаграждения фанаты могут майнить $WOLFTON. Официальный сайт: https://www.wolfonton.xyz/ Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQATUaH1RszAxpEFMzPA0N7uwOxLVNH5pTOsxanx3KHBRSLQ#events

Токеномика WOLFTON (WOLFTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WOLFTON (WOLFTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOLFTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOLFTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOLFTON, изучите текущую цену WOLFTON!

Как купить WOLFTON Заинтересованы в добавлении WOLFTON (WOLFTON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WOLFTON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WOLFTON на MEXC прямо сейчас! История цены WOLFTON (WOLFTON) Анализ истории цены WOLFTON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WOLFTON прямо сейчас! Прогноз цены WOLFTON Хотите узнать, куда может двигаться WOLFTON? Наша страница прогноза цены WOLFTON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WOLFTON прямо сейчас!

