Токеномика wrapped dog (WDOG) Откройте для себя ключевую информацию о wrapped dog (WDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о wrapped dog (WDOG) Wrapped Dog - это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://wdog.fun/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Купить WDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен wrapped dog (WDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене wrapped dog (WDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 916,90K $ 916,90K $ 916,90K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 916,90K $ 916,90K $ 916,90K Исторический максимум: $ 0,03184 $ 0,03184 $ 0,03184 Исторический минимум: $ 0,000345747960162156 $ 0,000345747960162156 $ 0,000345747960162156 Текущая цена: $ 0,0009169 $ 0,0009169 $ 0,0009169 Узнайте больше о цене wrapped dog (WDOG)

Токеномика wrapped dog (WDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики wrapped dog (WDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WDOG, изучите текущую цену WDOG!

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