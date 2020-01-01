Токеномика Ambire Wallet (WALLET) Откройте для себя ключевую информацию о Ambire Wallet (WALLET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet – это кошелек Web3, который делает самообеспечение простым и безопасным. Это первый гибридный кошелек с абстракцией аккаунта, поддерживающий базовые (EOA) и смарт-аккаунты, что повышает безопасность и удобство использования. Официальный сайт: https://www.ambire.com/ Whitepaper: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Купить WALLET сейчас!

Токеномика и анализ цен Ambire Wallet (WALLET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ambire Wallet (WALLET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,93M $ 9,93M $ 9,93M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 713,27M $ 713,27M $ 713,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,92M $ 13,92M $ 13,92M Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: $ 0,000638616003044836 $ 0,000638616003044836 $ 0,000638616003044836 Текущая цена: $ 0,01392 $ 0,01392 $ 0,01392 Узнайте больше о цене Ambire Wallet (WALLET)

Токеномика Ambire Wallet (WALLET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ambire Wallet (WALLET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALLET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALLET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALLET, изучите текущую цену WALLET!

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