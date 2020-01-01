Токеномика Ambire Wallet (WALLET)

Токеномика Ambire Wallet (WALLET)

Откройте для себя ключевую информацию о Ambire Wallet (WALLET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet – это кошелек Web3, который делает самообеспечение простым и безопасным. Это первый гибридный кошелек с абстракцией аккаунта, поддерживающий базовые (EOA) и смарт-аккаунты, что повышает безопасность и удобство использования.

Официальный сайт:
https://www.ambire.com/
Whitepaper:
https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae

Токеномика и анализ цен Ambire Wallet (WALLET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ambire Wallet (WALLET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,93M
$ 9,93M$ 9,93M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 713,27M
$ 713,27M$ 713,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,92M
$ 13,92M$ 13,92M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,000638616003044836
$ 0,000638616003044836$ 0,000638616003044836
Текущая цена:
$ 0,01392
$ 0,01392$ 0,01392

Токеномика Ambire Wallet (WALLET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ambire Wallet (WALLET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WALLET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WALLET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALLET, изучите текущую цену WALLET!

Как купить WALLET

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История цены Ambire Wallet (WALLET)

Анализ истории цены WALLET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.