Токеномика WAGMI Games (WAGMIGAMES) Откройте для себя ключевую информацию о WAGMI Games (WAGMIGAMES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WAGMI Games (WAGMIGAMES) WAGMI Games создает первую web3-вселенную, охватывающую множество игр, комиксов, аниме, предметов коллекционирования, косплея и многое другое. Официальный сайт: https://www.wagmigames.com Whitepaper: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Купить WAGMIGAMES сейчас!

Токеномика и анализ цен WAGMI Games (WAGMIGAMES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WAGMI Games (WAGMIGAMES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,12M $ 6,12M $ 6,12M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,80T $ 1,80T $ 1,80T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00005995 $ 0,00005995 $ 0,00005995 Исторический минимум: $ 0,000002194837186306 $ 0,000002194837186306 $ 0,000002194837186306 Текущая цена: $ 0,00000339 $ 0,00000339 $ 0,00000339 Узнайте больше о цене WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Токеномика WAGMI Games (WAGMIGAMES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WAGMI Games (WAGMIGAMES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAGMIGAMES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAGMIGAMES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAGMIGAMES, изучите текущую цену WAGMIGAMES!

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