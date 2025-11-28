Что такое VPEPE

Токеномика и анализ цен VPEPE (VPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VPEPE (VPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 4,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74,80M Исторический максимум: $ 5,559 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 0,0187

Информация о VPEPE (VPEPE) VillainPepe – быстрорастущий мем в сети Ton, вдохновленный известным мемом PEPE. Пользователи могут зарабатывать VPEPE разными способами: ежедневно заходя в приложение, выполняя миссии и приглашая злодеев. Официальный сайт: https://www.villainpepe.com/ Whitepaper: https://www.villainpepe.com/ Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQAITZsV1vXWVoNt__xZi40xh6ung6_unawW3ma1QRKHw06W#events

Токеномика VPEPE (VPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VPEPE (VPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPEPE, изучите текущую цену VPEPE!

История цены VPEPE (VPEPE) Анализ истории цены VPEPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены VPEPE Хотите узнать, куда может двигаться VPEPE? Наша страница прогноза цены VPEPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

