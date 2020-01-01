Токеномика Octavia (VIA)

Токеномика Octavia (VIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Octavia (VIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Octavia (VIA)

Octavia - это ваш web3-помощник и менеджер сообщества, призванный сделать торговлю криптовалютами проще и безопаснее.

Официальный сайт:
https://octavia.one
Whitepaper:
https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434

Токеномика и анализ цен Octavia (VIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Octavia (VIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,08M
$ 2,08M$ 2,08M
Исторический максимум:
$ 2,8739
$ 2,8739$ 2,8739
Исторический минимум:
$ 0,019749488694529315
$ 0,019749488694529315$ 0,019749488694529315
Текущая цена:
$ 0,0208
$ 0,0208$ 0,0208

Токеномика Octavia (VIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Octavia (VIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIA, изучите текущую цену VIA!

Как купить VIA

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История цены Octavia (VIA)

Анализ истории цены VIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VIA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.