Токеномика VinuChain (VC)

Токеномика VinuChain (VC)

Откройте для себя ключевую информацию о VinuChain (VC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VinuChain (VC)

Первая в мире EVM-цепочка с определяемой степенью бесчувственности L1. Будучи EVM-цепочкой на основе DAG, VinuChain может похвастаться односекундной конечностью и практически бесконечной масштабируемостью при меньшей стоимости традиционных блокчейнов. VinuChain также предлагает уникальное преимущество - транзакции "Определяемой бесчувственности".

Официальный сайт:
https://vinuchain.org
Whitepaper:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

Токеномика и анализ цен VinuChain (VC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VinuChain (VC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 164,63M
$ 164,63M$ 164,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,22146
$ 0,22146$ 0,22146
Исторический минимум:
$ 0,005994046919033246
$ 0,005994046919033246$ 0,005994046919033246
Текущая цена:
$ 0,00654
$ 0,00654$ 0,00654

Токеномика VinuChain (VC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VinuChain (VC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VC, изучите текущую цену VC!

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История цены VinuChain (VC)

Анализ истории цены VC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.