Токеномика VinuChain (VC) Откройте для себя ключевую информацию о VinuChain (VC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VinuChain (VC) Первая в мире EVM-цепочка с определяемой степенью бесчувственности L1. Будучи EVM-цепочкой на основе DAG, VinuChain может похвастаться односекундной конечностью и практически бесконечной масштабируемостью при меньшей стоимости традиционных блокчейнов. VinuChain также предлагает уникальное преимущество - транзакции "Определяемой бесчувственности". Официальный сайт: https://vinuchain.org Whitepaper: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Купить VC сейчас!

Токеномика и анализ цен VinuChain (VC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VinuChain (VC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 164,63M $ 164,63M $ 164,63M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,22146 $ 0,22146 $ 0,22146 Исторический минимум: $ 0,005994046919033246 $ 0,005994046919033246 $ 0,005994046919033246 Текущая цена: $ 0,00654 $ 0,00654 $ 0,00654 Узнайте больше о цене VinuChain (VC)

Токеномика VinuChain (VC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VinuChain (VC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VC, изучите текущую цену VC!

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