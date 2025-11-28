Токеномика Vameon (VAMEON)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vameon (VAMEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Vameon (VAMEON)
Vameon представляет вам передовую 3D мобильную экшн-RPG игру Empire of Vampire, основанную на BNB Chain, которая сочетает в себе геймплей уровня AAA с мгновенной регистрацией, все это в рамках децентрализованного Play-to-Earn NFT Метавселенной. Игроки полностью погружены в экосистему, где они могут создавать бесплатные NFT-персонажи, наращивать их ценность через прогресс в игре, зарабатывать криптовалютные награды и наслаждаться захватывающим игровым процессом.
Токеномика Vameon (VAMEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Vameon (VAMEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VAMEON, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VAMEON.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAMEON, изучите текущую цену VAMEON!
История цены Vameon (VAMEON)
Анализ истории цены VAMEON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены VAMEON
Хотите узнать, куда может двигаться VAMEON? Наша страница прогноза цены VAMEON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
