Токеномика Vameon (VAMEON)

Откройте для себя ключевую информацию о Vameon (VAMEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:10:54 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Vameon (VAMEON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vameon (VAMEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,73M
Общее предложение:
$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 249,41B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,95M
Исторический максимум:
$ 0,000953922
Исторический минимум:
$ 0,000004946453995299
Текущая цена:
$ 0,00001495
Информация о Vameon (VAMEON)

Vameon представляет вам передовую 3D мобильную экшн-RPG игру Empire of Vampire, основанную на BNB Chain, которая сочетает в себе геймплей уровня AAA с мгновенной регистрацией, все это в рамках децентрализованного Play-to-Earn NFT Метавселенной. Игроки полностью погружены в экосистему, где они могут создавать бесплатные NFT-персонажи, наращивать их ценность через прогресс в игре, зарабатывать криптовалютные награды и наслаждаться захватывающим игровым процессом.

Официальный сайт:
https://vameon.com/
Whitepaper:
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Токеномика Vameon (VAMEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vameon (VAMEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAMEON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAMEON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAMEON, изучите текущую цену VAMEON!

Как купить VAMEON

Заинтересованы в добавлении Vameon (VAMEON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VAMEON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Vameon (VAMEON)

Анализ истории цены VAMEON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VAMEON

Хотите узнать, куда может двигаться VAMEON? Наша страница прогноза цены VAMEON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

