Vameon представляет вам передовую 3D мобильную экшн-RPG игру Empire of Vampire, основанную на BNB Chain, которая сочетает в себе геймплей уровня AAA с мгновенной регистрацией, все это в рамках децентрализованного Play-to-Earn NFT Метавселенной. Игроки полностью погружены в экосистему, где они могут создавать бесплатные NFT-персонажи, наращивать их ценность через прогресс в игре, зарабатывать криптовалютные награды и наслаждаться захватывающим игровым процессом.