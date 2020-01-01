Токеномика American Coin (USA) Откройте для себя ключевую информацию о American Coin (USA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о American Coin (USA) Мемкоин, созданный в честь США. Официальный сайт: https://www.americancoin.xyz/ Whitepaper: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Купить USA сейчас!

Токеномика и анализ цен American Coin (USA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене American Coin (USA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 11,88T $ 11,88T $ 11,88T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,74M $ 16,74M $ 16,74M Исторический максимум: $ 0,00002654 $ 0,00002654 $ 0,00002654 Исторический минимум: $ 0,000000221529654332 $ 0,000000221529654332 $ 0,000000221529654332 Текущая цена: $ 0,0000014091 $ 0,0000014091 $ 0,0000014091 Узнайте больше о цене American Coin (USA)

Токеномика American Coin (USA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики American Coin (USA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USA, изучите текущую цену USA!

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