Токеномика Ultra (UOS)

Токеномика Ultra (UOS)

Откройте для себя ключевую информацию о Ultra (UOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ultra (UOS)

Ultra – это игровая экосистема нового поколения, созданная геймерами для геймеров. Она предлагает библиотеку игр, рынок цифровых активов и платформу для проведения турниров, и все это на базе молниеносно быстрого, без газа, EVM-совместимого блокчейна. Благодаря $UOS в своей основе Ultra дает игрокам и разработчикам возможность создавать, торговать и соревноваться – и все это под одной крышей.

Официальный сайт:
https://ultra.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c

Токеномика и анализ цен Ultra (UOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ultra (UOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,07997
$ 0,07997$ 0,07997
Исторический минимум:
$ 0,0198219295518
$ 0,0198219295518$ 0,0198219295518
Текущая цена:
$ 0,05153
$ 0,05153$ 0,05153

Токеномика Ultra (UOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ultra (UOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UOS, изучите текущую цену UOS!

Как купить UOS

Заинтересованы в добавлении Ultra (UOS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UOS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ultra (UOS)

Анализ истории цены UOS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены UOS

Хотите узнать, куда может двигаться UOS? Наша страница прогноза цены UOS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.