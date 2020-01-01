Токеномика UNICE (UNICE) Откройте для себя ключевую информацию о UNICE (UNICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNICE (UNICE) UNICE - это блокчейн-мессенджер на основе искусственного интеллекта, который сочетает в себе медицинские знания и технологию анализа эмоций, обеспечивая поддержку в управлении эмоциями и общении. Официальный сайт: https://unicelab.io/ Whitepaper: https://docs.unicelab.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Купить UNICE сейчас!

Токеномика и анализ цен UNICE (UNICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNICE (UNICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 137,02K $ 137,02K $ 137,02K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 271,87M $ 271,87M $ 271,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 504,00K $ 504,00K $ 504,00K Исторический максимум: $ 0,1501 $ 0,1501 $ 0,1501 Исторический минимум: $ 0,001079036664609985 $ 0,001079036664609985 $ 0,001079036664609985 Текущая цена: $ 0,000504 $ 0,000504 $ 0,000504 Узнайте больше о цене UNICE (UNICE)

Токеномика UNICE (UNICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNICE (UNICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNICE, изучите текущую цену UNICE!

Как купить UNICE Заинтересованы в добавлении UNICE (UNICE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UNICE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить UNICE на MEXC прямо сейчас!

История цены UNICE (UNICE) Анализ истории цены UNICE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены UNICE прямо сейчас!

Прогноз цены UNICE Хотите узнать, куда может двигаться UNICE? Наша страница прогноза цены UNICE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена UNICE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!