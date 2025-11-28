Что такое TRUTH

Токеномика и анализ цен Swarm Network (TRUTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swarm Network (TRUTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 235,20M $ 235,20M $ 235,20M Исторический максимум: $ 0,05174 $ 0,05174 $ 0,05174 Исторический минимум: $ 0,010282833131671878 $ 0,010282833131671878 $ 0,010282833131671878 Текущая цена: $ 0,02352 $ 0,02352 $ 0,02352 Узнайте больше о цене Swarm Network (TRUTH) Купить TRUTH сейчас!

Информация о Swarm Network (TRUTH) Swarm Network – это управляемый искусственным интеллектом уровень оракула, обеспечивающий конфиденциальность. Мы открываем доступ к 99% ценных данных, которые в настоящее время недоступны для Web3, преобразуя произвольные частные данные в проверяемую логику ончейн в режиме реального времени, не раскрывая их. Официальный сайт: https://swarmnetwork.ai/ Whitepaper: https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Токеномика Swarm Network (TRUTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swarm Network (TRUTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUTH, изучите текущую цену TRUTH!

Как купить TRUTH Заинтересованы в добавлении Swarm Network (TRUTH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRUTH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TRUTH на MEXC прямо сейчас! История цены Swarm Network (TRUTH) Анализ истории цены TRUTH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRUTH прямо сейчас! Прогноз цены TRUTH Хотите узнать, куда может двигаться TRUTH? Наша страница прогноза цены TRUTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TRUTH прямо сейчас!

