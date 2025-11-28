Токеномика Swarm Network (TRUTH)

Токеномика Swarm Network (TRUTH)

Откройте для себя ключевую информацию о Swarm Network (TRUTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:27:21 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Swarm Network (TRUTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swarm Network (TRUTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 235,20M
$ 235,20M$ 235,20M
Исторический максимум:
$ 0,05174
$ 0,05174$ 0,05174
Исторический минимум:
$ 0,010282833131671878
$ 0,010282833131671878$ 0,010282833131671878
Текущая цена:
$ 0,02352
$ 0,02352$ 0,02352

Информация о Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network – это управляемый искусственным интеллектом уровень оракула, обеспечивающий конфиденциальность. Мы открываем доступ к 99% ценных данных, которые в настоящее время недоступны для Web3, преобразуя произвольные частные данные в проверяемую логику ончейн в режиме реального времени, не раскрывая их.

Официальный сайт:
https://swarmnetwork.ai/
Whitepaper:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Токеномика Swarm Network (TRUTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Swarm Network (TRUTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRUTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRUTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUTH, изучите текущую цену TRUTH!

Как купить TRUTH

Заинтересованы в добавлении Swarm Network (TRUTH) в свой портфель?

История цены Swarm Network (TRUTH)

Анализ истории цены TRUTH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRUTH

Хотите узнать, куда может двигаться TRUTH? Наша страница прогноза цены TRUTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

