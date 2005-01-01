Токеномика Trump404 (TRUMP404) Откройте для себя ключевую информацию о Trump404 (TRUMP404), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trump404 (TRUMP404) Trump404 - это мемкоин, основанный на ERC404, делимом токене номиналом 10 000 NFT. За каждый удерживаемый токен пользователи получают один репликат из соответствующей коллекции NFT. Эта инновация обеспечивает постоянную ликвидность и полузаменяемость для всех активов в коллекции. Официальный сайт: http://whowillwin2024.wtf/#/home Whitepaper: http://whowillwin2024.wtf/#/home Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18 Купить TRUMP404 сейчас!

Токеномика и анализ цен Trump404 (TRUMP404) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trump404 (TRUMP404), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 90,75 $ 90,75 $ 90,75 Узнайте больше о цене Trump404 (TRUMP404)

Токеномика Trump404 (TRUMP404): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trump404 (TRUMP404) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMP404, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMP404. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMP404, изучите текущую цену TRUMP404!

Как купить TRUMP404 Заинтересованы в добавлении Trump404 (TRUMP404) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRUMP404, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TRUMP404 на MEXC прямо сейчас!

История цены Trump404 (TRUMP404) Анализ истории цены TRUMP404 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRUMP404 прямо сейчас!

Прогноз цены TRUMP404 Хотите узнать, куда может двигаться TRUMP404? Наша страница прогноза цены TRUMP404 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TRUMP404 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!