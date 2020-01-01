Токеномика TRUF.Network (TRUF) Откройте для себя ключевую информацию о TRUF.Network (TRUF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TRUF.Network (TRUF) При поддержке Coinbase и Chainlink, Truflation – это ведущая DRP (точная точка отсчета) экономической правды, которая обеспечивает токенизацию реальных активов с помощью независимых, прозрачных финансовых данных в реальном времени. Устойчивые к цензуре и доступные индексы данных Truflation обеспечивают необходимую инфраструктуру данных для достижения системного прогресса в экономике DeFi, позволяя dApps, таким как DEX, открывать безграничные рынки. Официальный сайт: https://truf.network/ Whitepaper: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Купить TRUF сейчас!

Токеномика и анализ цен TRUF.Network (TRUF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUF.Network (TRUF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,38M $ 7,38M $ 7,38M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 343,47M $ 343,47M $ 343,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,48M $ 21,48M $ 21,48M Исторический максимум: $ 1,15162 $ 1,15162 $ 1,15162 Исторический минимум: $ 0,011471080997112174 $ 0,011471080997112174 $ 0,011471080997112174 Текущая цена: $ 0,02148 $ 0,02148 $ 0,02148 Узнайте больше о цене TRUF.Network (TRUF)

Токеномика TRUF.Network (TRUF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TRUF.Network (TRUF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUF, изучите текущую цену TRUF!

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