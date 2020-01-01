Токеномика TRUF.Network (TRUF)

Токеномика TRUF.Network (TRUF)

Откройте для себя ключевую информацию о TRUF.Network (TRUF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о TRUF.Network (TRUF)

При поддержке Coinbase и Chainlink, Truflation – это ведущая DRP (точная точка отсчета) экономической правды, которая обеспечивает токенизацию реальных активов с помощью независимых, прозрачных финансовых данных в реальном времени. Устойчивые к цензуре и доступные индексы данных Truflation обеспечивают необходимую инфраструктуру данных для достижения системного прогресса в экономике DeFi, позволяя dApps, таким как DEX, открывать безграничные рынки.

Официальный сайт:
https://truf.network/
Whitepaper:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

Токеномика и анализ цен TRUF.Network (TRUF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TRUF.Network (TRUF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,38M
$ 7,38M$ 7,38M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 343,47M
$ 343,47M$ 343,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,48M
$ 21,48M$ 21,48M
Исторический максимум:
$ 1,15162
$ 1,15162$ 1,15162
Исторический минимум:
$ 0,011471080997112174
$ 0,011471080997112174$ 0,011471080997112174
Текущая цена:
$ 0,02148
$ 0,02148$ 0,02148

Токеномика TRUF.Network (TRUF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TRUF.Network (TRUF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRUF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRUF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUF, изучите текущую цену TRUF!

Как купить TRUF

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История цены TRUF.Network (TRUF)

Анализ истории цены TRUF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRUF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.