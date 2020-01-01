Токеномика TROLL (TROLL) Откройте для себя ключевую информацию о TROLL (TROLL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TROLL (TROLL) $TROLL - это мемкоин на Ethereum, воплощающий в себе дух интернет-культуры. Официальный сайт: https://troll.run/ Whitepaper: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Купить TROLL сейчас!

Токеномика и анализ цен TROLL (TROLL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TROLL (TROLL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,75M $ 3,75M $ 3,75M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 960,42T $ 960,42T $ 960,42T FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000001339 $ 0,0000001339 $ 0,0000001339 Исторический минимум: $ 0,000000000004633258 $ 0,000000000004633258 $ 0,000000000004633258 Текущая цена: $ 0,0000000039 $ 0,0000000039 $ 0,0000000039 Узнайте больше о цене TROLL (TROLL)

Токеномика TROLL (TROLL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TROLL (TROLL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TROLL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TROLL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TROLL, изучите текущую цену TROLL!

Как купить TROLL Заинтересованы в добавлении TROLL (TROLL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TROLL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TROLL на MEXC прямо сейчас!

История цены TROLL (TROLL) Анализ истории цены TROLL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TROLL прямо сейчас!

Прогноз цены TROLL Хотите узнать, куда может двигаться TROLL? Наша страница прогноза цены TROLL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TROLL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!