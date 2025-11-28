Токеномика Treehouse (TREE)

Токеномика Treehouse (TREE)

Откройте для себя ключевую информацию о Treehouse (TREE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:49:08 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Treehouse (TREE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Treehouse (TREE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,10M
$ 145,10M
Исторический максимум:
$ 1,4
$ 1,4
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,1451
$ 0,1451

Информация о Treehouse (TREE)

Протокол Treehouse представляет инновационные инструменты фиксированного дохода, начиная с первого токенизированного актива Treehouse – tETH, ликвидного стейкингового токена, который позволяет пользователям участвовать в формировании процентных ставок Ethereum ончейн, сохраняя при этом гибкость для участия в DeFi-активностях. Кроме того, протокол Treehouse разрабатывает механизм консенсуса Decentralized Offered Rates (DOR) – децентрализованную систему установления эталонной процентной ставки, которая открывает возможности для создания различных продуктов фиксированного дохода на базе цифровых активов.

Официальный сайт:
https://www.treehouse.finance/
Whitepaper:
https://docs.treehouse.finance/protocol
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x77146784315Ba81904d654466968e3a7c196d1f3

Токеномика Treehouse (TREE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Treehouse (TREE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TREE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TREE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREE, изучите текущую цену TREE!

