Что такое TREE

Токеномика Treehouse (TREE) Откройте для себя ключевую информацию о Treehouse (TREE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Treehouse (TREE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Treehouse (TREE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,10M $ 145,10M $ 145,10M Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,1451 $ 0,1451 $ 0,1451 Узнайте больше о цене Treehouse (TREE) Купить TREE сейчас!

Информация о Treehouse (TREE) Протокол Treehouse представляет инновационные инструменты фиксированного дохода, начиная с первого токенизированного актива Treehouse – tETH, ликвидного стейкингового токена, который позволяет пользователям участвовать в формировании процентных ставок Ethereum ончейн, сохраняя при этом гибкость для участия в DeFi-активностях. Кроме того, протокол Treehouse разрабатывает механизм консенсуса Decentralized Offered Rates (DOR) – децентрализованную систему установления эталонной процентной ставки, которая открывает возможности для создания различных продуктов фиксированного дохода на базе цифровых активов. Протокол Treehouse представляет инновационные инструменты фиксированного дохода, начиная с первого токенизированного актива Treehouse – tETH, ликвидного стейкингового токена, который позволяет пользователям участвовать в формировании процентных ставок Ethereum ончейн, сохраняя при этом гибкость для участия в DeFi-активностях. Кроме того, протокол Treehouse разрабатывает механизм консенсуса Decentralized Offered Rates (DOR) – децентрализованную систему установления эталонной процентной ставки, которая открывает возможности для создания различных продуктов фиксированного дохода на базе цифровых активов. Официальный сайт: https://www.treehouse.finance/ Whitepaper: https://docs.treehouse.finance/protocol Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x77146784315Ba81904d654466968e3a7c196d1f3

Токеномика Treehouse (TREE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Treehouse (TREE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TREE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TREE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREE, изучите текущую цену TREE!

Как купить TREE Заинтересованы в добавлении Treehouse (TREE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TREE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TREE на MEXC прямо сейчас! История цены Treehouse (TREE) Анализ истории цены TREE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TREE прямо сейчас! Прогноз цены TREE Хотите узнать, куда может двигаться TREE? Наша страница прогноза цены TREE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TREE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!