Токеномика Terrace (TRC)
Информация о Terrace (TRC)
Terrace – это некастодиальный криптовалютный торговый терминал и брокер с лучшими ценами, более глубокой ликвидностью и широким охватом активов, чем на любой CEX, DEX или MM. Terrace объединяет централизованную и децентрализованную ликвидность и абстрагируется от кошельков, сетей и площадок. Вы можете использовать Terrace только для DeFi (без KYC) или получить доступ к лучшим мировым CEX, OTC и MM через платформу с KYC. Подумайте о Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener и других платформах, объединенных в одну.
Токеномика и анализ цен Terrace (TRC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terrace (TRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Terrace (TRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Terrace (TRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TRC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TRC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRC, изучите текущую цену TRC!
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История цены Terrace (TRC)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TRC = 0,001662 USD