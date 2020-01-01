Токеномика Terrace (TRC) Откройте для себя ключевую информацию о Terrace (TRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Terrace (TRC) Terrace – это некастодиальный криптовалютный торговый терминал и брокер с лучшими ценами, более глубокой ликвидностью и широким охватом активов, чем на любой CEX, DEX или MM. Terrace объединяет централизованную и децентрализованную ликвидность и абстрагируется от кошельков, сетей и площадок. Вы можете использовать Terrace только для DeFi (без KYC) или получить доступ к лучшим мировым CEX, OTC и MM через платформу с KYC. Подумайте о Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener и других платформах, объединенных в одну. Официальный сайт: https://www.terrace.fi/ Whitepaper: http://docs.terrace.fi/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867 Купить TRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Terrace (TRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terrace (TRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,035 $ 0,035 $ 0,035 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001662 $ 0,001662 $ 0,001662 Узнайте больше о цене Terrace (TRC)

Токеномика Terrace (TRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Terrace (TRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRC, изучите текущую цену TRC!

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История цены Terrace (TRC) Анализ истории цены TRC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TRC прямо сейчас!

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