Токеномика Terrace (TRC)

Токеномика Terrace (TRC)

Откройте для себя ключевую информацию о Terrace (TRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Terrace (TRC)

Terrace – это некастодиальный криптовалютный торговый терминал и брокер с лучшими ценами, более глубокой ликвидностью и широким охватом активов, чем на любой CEX, DEX или MM. Terrace объединяет централизованную и децентрализованную ликвидность и абстрагируется от кошельков, сетей и площадок. Вы можете использовать Terrace только для DeFi (без KYC) или получить доступ к лучшим мировым CEX, OTC и MM через платформу с KYC. Подумайте о Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener и других платформах, объединенных в одну.

Официальный сайт:
https://www.terrace.fi/
Whitepaper:
http://docs.terrace.fi/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867

Токеномика и анализ цен Terrace (TRC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Terrace (TRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,035
$ 0,035$ 0,035
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,001662
$ 0,001662$ 0,001662

Токеномика Terrace (TRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Terrace (TRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRC, изучите текущую цену TRC!

Как купить TRC

Заинтересованы в добавлении Terrace (TRC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TRC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Terrace (TRC)

Анализ истории цены TRC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRC

Хотите узнать, куда может двигаться TRC? Наша страница прогноза цены TRC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.