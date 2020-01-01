Токеномика BeraTrax (TRAX)

Токеномика BeraTrax (TRAX)

Откройте для себя ключевую информацию о BeraTrax (TRAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BeraTrax (TRAX)

BeraTrax обеспечивает мобильную доходность на Berachain с бесшовным, похожим на Web2 опытом. Благодаря социальным логинам, онрампам и газовой абстракции пользователи могут в один клик внести любой токен в любое хранилище. Вознаграждения можно хранить или автоматически накапливать, зарабатывая BGT, вознаграждения протокола и наш нативный токен TRAX.

Официальный сайт:
https://beratrax.com
Whitepaper:
https://docs.beratrax.com
Обозреватель блоков:
https://berascan.com/token/0xeab9814bd2bf57f284368bcbe9eb5a8394032ca8

Токеномика и анализ цен BeraTrax (TRAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeraTrax (TRAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,075
$ 0,075$ 0,075
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,00128
$ 0,00128$ 0,00128

Токеномика BeraTrax (TRAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BeraTrax (TRAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRAX, изучите текущую цену TRAX!

Как купить TRAX

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История цены BeraTrax (TRAX)

Анализ истории цены TRAX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.